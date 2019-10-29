Инвестиционный форум открылся в Мариуполе

Первый инвестиционный форум "RE: think. Invest in Ukraine" по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и при поддержке Кабинета министров Украины открывается 29 октября в Мариуполе.

"Впервые в Мариуполе собираются президент Украины, премьер-министр, представители правительства и местных властей, украинские и международные инвесторы, представители посольств и бизнеса", - отмечается в пресс-релизе организаторов форума.

На "RE: think. Invest in Ukraine" присутствуют: инвесторы и представители из более 45 стран мира; более 100 СЕО, которые непосредственно принимают инвестиционные решения; более 70 компаний с мировым именем; более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами из Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, других стран ЕС, Швейцарии, Японии, США и Канады.

В форуме принимают участие представители 17 международных организаций, в частности: European Commission, IFC, World Bank, EBRD, European Investment Bank in Ukraine.

В рамках Первого инвестиционного форума будет подписан ряд меморандумов, среди которых: меморандум о взаимопонимании по региональному дорожному финансированию Украины между ЕБРР и Кабинетом министров Украины; меморандум о взаимопонимании по подготовке украинских железных дорог к первичным публичным предложениям между ЕБРР, Министерством инфраструктуры Украины и АО "Укрзализныця", меморандум о взаимопонимании между ЕБРР и НЭК "Укрэнерго" по подготовке инвестиционного проекта создания энергетического хранилища.

Также состоится подписание Протокола о намерениях между правительством Франции, Европейским инвестиционным банком и Мариупольским городским советом по развитию инфраструктуры подачи и очистки воды в Мариуполе на EUR100 млн.

На панели об историях успеха представлены компании, которые в целом инвестировали в Украину $1,4 млрд и планируют дальнейшие вложения.

На специальном событии в рамках инвестиционного Форума стартаперы будут иметь возможность представить свои идеи президенту Украины. Пять отобранных стартапов в двухминутном "питче" представят президенту Зеленскому свои идеи развития региона.

Кроме основной программы, в рамках форума также состоится открытие Украинской академии лидерства, молодежная панель "Каждое завтра начинается уже сегодня. Украина будущего требует украинской молодежи", открытие Офиса проектов Представительства ЕС с участием президента Украины.