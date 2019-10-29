"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" официальных предложений по "пакетному" урегулированию долга и подписанию контрактов

НАК "Нафтогаз Украины" ждет от ПАО "Газпром" официальных предложений по "пакетному" урегулированию долга и подписанию контрактов на транзит и поставку газа.

"В ходе переговоров российская сторона подняла вопрос об урегулировании открытых вопросов в части арбитражей. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов. Никаких официальных предложений от российской компании по этому поводу "Нафтогаз" пока не получал", - сообщается в пресс-релизе НАК по итогам прошедших в Брюсселе трехсторонних переговоров.

"Нафтогаз" вновь напомнил, что украинская сторона поддерживает представленные ЕК детальные предложения о заключении нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через ГТС Украины после 2019 года.

Среди ключевых положений совместной позиции заключение нового контракта на значительный срок и фиксация объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской ГТС. Контракт должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы "Нафтогаз".

Как отметил глава НАК Андрей Коболев, именно на таких принципах "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе. Он также выразил уверенность, что переход на общепринятые европейские правила существенно упростит российской компании работу с Украиной.

Как сообщалось, министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних переговоров предложил "пакетно" решить вопросы урегулирования судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.

Следующая встреча в трехстороннем формате может состояться в ноябре.