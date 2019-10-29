Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн на протяжении двух лет позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Около 1,5 млрд грн ежегодно - и до конца 2021 года у нас будет 19 оборудованных пропускных пунктов на таможне", - сказал он в ходе XVIII Форума финансовых директоров в Киеве во вторник.

Глава Гостаможни через 10 дней намерен представить стратегию развития инфраструктуры на таможне.