Экономика

11:47 29.10.2019

Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

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Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн на протяжении двух лет позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Около 1,5 млрд грн ежегодно - и до конца 2021 года у нас будет 19 оборудованных пропускных пунктов на таможне", - сказал он в ходе XVIII Форума финансовых директоров в Киеве во вторник.

Глава Гостаможни через 10 дней намерен представить стратегию развития инфраструктуры на таможне.

Теги: #таможня #инвестиции #нефьодов
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