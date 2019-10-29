Экономика

11:03 29.10.2019

Минэкономики считает реальным в 2020г. приток ПИИ в объеме $5-6 млрд

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Минэкономики считает реальным в 2020г. приток ПИИ в объеме $5-6 млрд

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает возможным приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году на уровне $5-6 млрд, сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

"Мы уже видим возможность притока ПИИ в $5-6 млрд, если будут реализованы те проекты, о которых ныне идут переговоры", - сказал Николайчук в ходе 18-го Форума финансовых директоров в Киеве во вторник.

Николайчук также отметил, что считает реальным реализацию оптимистического прогноза развития экономики, который предусматривает рост ВВП в 2020 году на 4,8% по сравнению с 3,7% по консервативному сценарию.

В то же время руководитель направления инвестиционного бизнеса Ukrsibbank BNP Paribas Group Сергей Ягнич отметил, что его оценка ППИ в следующем году - привлечение $3-4 млрд.

Как сообщалось, Кабинет министров в программе деятельности правительства установил цель привлечь за пять лет $50 млрд ПИИ, чтобы за этот период добиться прироста реального ВВП на 40%.

Теги: #пии #минэкономики
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