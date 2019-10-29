Экономика

08:01 29.10.2019

В Раде намерены упростить операции с металлоломом для наращивания объемов заготовки сырья

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В Верховной Раде намерены упростить хозяйственную деятельность по операциям с ломом черных металлов для выведения этой сферы из тени и наращивания объемов заготовки металлолома.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, в понедельник в Комитете обсуждались с металлургами, ломозаготовителями и Министерством экономики пути выведения заготовки лома из тени.

"Продолжаем диалог с промышленниками по созданию стимулов для роста производства. Результат: законопроект обсужден и согласован с рынком, и в ближайшее время будет зарегистрирован. Это уже не турборежим, но когда все заинтересованы в экономическом росте, все равно все идет без лишних пробуксовок", - констатировал народный депутат.

При этом он уточнил предложения, которые были приняты на расширенном заседании комитета. "1. Убираем заведомо невыполнимые требования к ломозаготовительным пунктам. 2. Ликвидируем искусственное разделение на промышленный и бытовой лом – давнюю кормушку коррупционеров. 3. Убираем искусственный запрет на расчет наличными средствами при приеме лома - источник заказов для конвертационных центров. 4. Ликвидируем акты обследования заготовщиков лома – ещё одна коррупционная дыра. 5. Убираем уголовную ответственность за отсутствие предприятий-заготовщиков лома в реестре, которого не существует – правовая коллизия, по которой уголовную ответственность может понести любой, кто занимается металлоломом", - сообщил Кисилевский.

По его словам, состоявшаяся в понедельник "встреча показала, что в обелении рынка металлолома заинтересованы все, кроме коррупционеров. Но они на встречу не пришли".

Как сообщалось, согласно прогнозу, в 2019 году поставки металлолома на метпредприятия Украины снизятся на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 3,128 млн тонн. Кроме того, украинские предприятия в январе-сентябре 2019 года снизили экспорт лома черных металлов в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 40,633 тыс. тонн (за январь-сентябрь 2018 года экспортировано 307,922 тыс. тонн).

Теги: #рада #украина #металлолом #хоздеятельность
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