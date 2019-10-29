Экономика

00:39 29.10.2019

Кабмин выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей

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Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе Донецкой области выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей, усилил возможности для безопасности учащихся в школах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Выделили дополнительные 300 млн грн на строительство доступного жилья для 950 семей (из них 200 - семьи ветеранов АТО) в пригороде Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что особое внимание уделили безопасности учеников на прифронтовых территориях.

Также будут улучшаться условия для предпринимателей. Кроме того, усилят безопасность мореплавания в акватории Азовского моря. Вместе с тем, пересечение контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" с Херсонской области в Крым станут быстрыми и удобными.

По словам Гончарука, улучшили процедуру отбора кандидатов на государственные службы и сделали ее более прозрачной, ввели тестирование, которое будет проводить Центр оценивания.

Также определили порядок уплаты взносов от Украины в бюджеты ООН, что послужит возрастанию финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и будет способствовать углублению сотрудничества с Альянсом.

Кроме того уволили заместителей министра инфраструктуры и министра развития громад и территорий, а также председателя государственного агентства водных ресурсов. Назначили нового государственного секретаря министерства культуры, молодежи и спорта и согласовали назначение председателей областных госадминистраций в Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Теги: #финансирование #жилье #украина #кабмин
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