Новак: изучим опубликованную Киевом методику тарифа на транзит газа с точки зрения конкурентоспособности

Российская сторона в ближайшее время займётся анализом опубликованной украинской стороной методики образования тарифа на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонней встречи по газу в Брюсселе.

"Мы будем также внимательно в ближайшее время изучать опубликованную 25 октября методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Ждём ее опубликования не только на украинском языке, но и на английском", - сказал он.

"И, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться, будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов , относительно других маршрутов - и это важный момент, который касается эффективности реализации проекта по прокачке газа через газотранспортную систему Украины", - пояснил Новак.