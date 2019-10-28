Экономика

19:01 28.10.2019

Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, но все еще надеется выйти на сбалансированное решение

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Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, но все еще надеется выйти на сбалансированное решение

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать", - сказал Шефчович после встречи представителей РФ, Украины и ЕС в понедельник.

"Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", - добавил он.

Шефчович подчеркнул, что "время летит", и призвал всех участников переговоров к конструктивности.

Он также отметил, что одной из причин недостаточно продуктивных трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину стал тот факт, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами.

"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", - сказал он, пояснив, что "не все документы были присланы вовремя".

 

Теги: #газ #россия #украина #европа
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