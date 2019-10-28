"Фармак" изучает возможность экспорта субстанций в страны ЕС

Фармацевтическая компания ЧАО "Фармак" (Киев) изучает возможность экспорта субстанций собственного производства в страны Евросоюза, сообщил операционный директор компании Павел Павлик.

"Есть ряд проектов с европейскими компаниями, есть ряд заказов. Мы сейчас смотрим инновационные субстанции для того, чтобы разрабатывать и производить их для стран Евросоюза", - сказал он журналистам в понедельник.

Павлик также сообщил, что в мае-июне 2020 года "Фармак" ожидает инспекцию FDA, которая позволит компании поставлять препараты на рынок США.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.