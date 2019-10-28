Экономика

10:59 28.10.2019

Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

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Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

Украина на Торгово-инвестиционном совете Украина-США обсудит вопросы тарифных и нетарифных барьеров в торговле, а также сотрудничества в отрасли цифровых услуг, сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра экономики Тарас Качка.

"Заседание будет целый день, мы будем разные вопросы обсуждать, в том числе вопросы возможных дополнительных уступок по тарифам, где они действуют, особенно в части недавно внедренных мер по металлургии, по секции 232. Обсудим индивидуальные меры, антидемпинговые и другие", - сказал Качка в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

США 23 марта 2018 года ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением из Украины. Впоследствии шесть стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины. Украина также вела соответствующие переговоры с Белым домом, однако по ряду причин переговорный процесс был отложен.

"Кроме того, у нас большой блок вопросов по нетарифным барьерам, где нам нужна сертификация или признание документов, подтверждающих возможность доступа на рынок. Это касается пищевой и промышленной продукции. И там, и там обе стороны ставят все больше вопросов", - пояснил торгпред Украины.

Путь к решению многих из этих вопросов лежит через заключение двусторонних протоколов о признании сертификации или полномасштабного соглашения, пояснил Тарас Качка.

"Еще один вопрос, который будем обсуждать - сотрудничество в сфере цифровых услуг. США достаточно активные в правовом регулировании этих вещей... Для нас это интересно - у нас много связей с США", - отметил Качка.

По его словам, в контексте сотрудничества в плоскости цифровых услуг речь идет не о традиционной торговле, а о IТ-сфере, стартапах, электронной торговле.

"Это приоритет на будущее", - уточнил он.

Качка также подчеркнул, что стороны планируют обсудить дальнейшие планы сотрудничества в этих направлениях: "Мы не ожидаем, что 1 ноября договоримся о каком-то соглашении. Мы ожидаем договоренностей о том, какие шаги мы будем предпринимать".

Теги: #сша #торговля #пошлина #украина #металопрокат
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