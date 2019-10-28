Экономика

09:53 28.10.2019

Сотрудники Нацбанка не имеют отношения к возможным кредитным злоупотреблениям банков, которые они проверяют – разъяснение НБУ

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Сотрудники Нацбанка не имеют отношения к возможным кредитным злоупотреблениям банков, которые они проверяют – разъяснение НБУ

Сотрудники Национального банка Украины (НБУ), осуществляющие проверки банков, не имеют отношения к предоставлению банками кредитов заемщикам и к возможным злоупотреблениям банков с залоговым имуществом по таким кредитам и, соответственно, к нанесению банкам ущерба в результате своей деятельности.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы НБУ в связи распространением пресс-службой прокуратуры Киева информации об объявлении подозрения старшему экономисту департамента выездных проверок банков НБУ, который, несмотря на якобы отсутствие залогового имущества банка "Богуслав", подписал акт о его проверке, а действия сотрудника НБУ квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог).

НБУ сообщает, что проводит проверки банковских учреждений, в том числе на предмет соблюдения адекватности расчета ими кредитных рисков требованиям законодательства Украины. Цель таких проверок - оценка кредитного риска банка в рамках действующего законодательства Украины.

"Их (сотрудников НБУ, которые проводят проверки банков - ИФ) задача - осуществить оценку кредитного риска, а не устанавливать факт присвоения или осуществления других злоупотреблений с залоговым имуществом. Кроме того, проверка сформированных банком "Богуслав" резервов проводилась Национальным банком гораздо позже (около трех лет) после предоставления банком кредита, поэтому не могла быть связанной с любыми злоупотреблениями при выдаче этого кредита, которые могут быть выявлены в ходе следствия", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, НБУ готов всесторонне содействовать следствию, предоставляя соответствующую информацию для комплексного и объективного расследования, в частности, необходимую информацию относительно процедур надзора и проверок банков, а в случае предоставления правоохранительными органами соответствующих доказательств противоправной деятельности сотрудников НБУ оперативно на них реагировать.

Теги: #банк #нбу
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