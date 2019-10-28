Украина за 9 мес. снизила экспорт электроэнергии на 0,2%

Украина в январе-сентябре 2019 года снизила экспорт электроэнергии на 0,2% (на 8,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 4 млрд 508,7 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики защиты окружающей среды.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 8,3% (на 231,4 млн кВт-ч) – до 3 млрд 25,8 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 5,4% (на 56,5 млн кВт-ч) – до 981,6 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 501,3 млн кВт-ч, что на 26,8% (на 183,3 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-сентябре-2018.

В Беларусь и Россию за девять месяцев 2018-го и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина в июле-2019 возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого с начала текущего года составил 937,028 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии было поставлено 422,923 млн кВт-ч, из Беларуси – 429,639 млн кВт-ч, из Венгрии – 84,466 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за девять месяцев текущего года из РФ импортировано 25,791 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,903 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,7% (на $20,098 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $157,266 млн, в т.ч. в Венгрию поставлено э/э на $97,632 млн, Польшу – на $32,972 млн, Молдову – на $20,857 млн, другие страны – на $5,806 млн.

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн, в 2017 - 5,2 млрд кВт-ч на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.



Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-сентябре 2018 и 2019 гг.:

Страны 9 мес-2018 9 мес-2019 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 2 670,590 2 846,347 175,757 6,6 Словакия 109,291 114,156 4,865 4,5 Румыния 14,570 65,306 50,736 4,5 раза Польша 1 038,149 981,618 -56,531 -5,4 Беларусь 0,0 0,0 --- --- Молдова 684,622 501,319 -183,303 -26,8 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 4 517,221 4 508,745 -8,476 -0,2

Данные: Минэнергоугля