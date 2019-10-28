Экономика

09:02 28.10.2019

Tata Motors во II финквартале сократил убыток в 5 раз за счет Jaguar Land Rover, лучше прогноза

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Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors Ltd. во втором финансовом квартале сократил чистый убыток почти в пять раз благодаря возвращению к прибыли британского подразделения Jaguar Land Rover (JLR).

Как сообщается в пресс-релизе индийской компании, ее убыток в июле-сентябре составил 2,166 млрд рупий ($31 млн) по сравнению с 10,488 млрд рупий за аналогичный период годом ранее.

При этом эксперты, опрошенные Economic Times, в среднем ожидали повышения убытка до 15 млрд рупий.

Выручка Tata Motors сократилась в минувшем квартале на 9,2% - до 647,634 млрд рупий. рентабельность по EBITDA выросла на 2,5 процентного пункта - до 12,4%.

JLR в июле-сентябре получила доналоговую прибыль в размере 156 млн фунтов стерлингов ($200,2 млн) против убытка в 90 млн футов за тот же период прошлого года. Выручка увеличилась на 8% и достигла 6,1 млрд фунтов, в том числе за счет скачка в Китае на 24,3%.

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