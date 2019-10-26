Экономика

10:11 26.10.2019

Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

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Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторой украинской продукции.

Соответствующий указ президента США от 25 октября обнародован Белым домом.

В документе отмечается, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. "Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли … для определенных приемлемых товаров, являющихся продукцией Украины, через 5 дней от даты этого объявления", - подчеркивается в указе.

Трамп принял решение приостановить беспошлинную торговлю для ряда товаров из Украины в декабре 2017 года.

Теги: #сша #торговля #пошлина #украина #трамп
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