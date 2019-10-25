Экономика

22:46 25.10.2019

Минфин до конца 2019г может привлечь заимствования на 50 млрд грн для финансирования дефицита госбюджета

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Минфин до конца 2019г может привлечь заимствования на 50 млрд грн для финансирования дефицита госбюджета

Министерство финансов до конца 2019 года должно профинансировать за счет заимствований 50 млрд грн дефицита государственного бюджета, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.

"По состоянию на сегодня до конца года нужно профинансировать около 50 млрд. Это еще достаточно большая сумма. Поэтому мы до сих пор не выполнили роспись по финансированию", - сказала Макарова в интервью изданию "Левый берег".

При этом Минфин будет следовать стратегии управления госдолгом, уточнила она.

"Последние три месяца мы каждый вторник сокращаем стоимость (заимствований - ИФ) и делаем это инкрементальными шагами. Мы вынуждены постоянно искать баланс, чтобы и стоимость уменьшать, и бюджет профинансировать", - пояснила Оксана Маркарова.

Как сообщалось, госбюджет в январе-сентябре 2019 года сведен с дефицитом 20,6 млрд грн. Закон о госбюджете на 2019 год определяет граничный объем дефицита госбюджета в сумме 89,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 69,6 млрд грн.

Теги: #госдолг #украина #маркарова
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