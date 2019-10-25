Экономика

17:43 25.10.2019

АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

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АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

Антимонопольный комитет Украины считает запуск оптового рынка электрической энергии прогрессивным шагом по обеспечению рыночного ценообразования на электрическую энергию, но заявляет о необходимости усовершенствования новой модели.

Соответствующие обязательные к рассмотрению участниками рынка рекомендации обнародованы на сайте АМКУ в пятницу и касаются внедрения полномасштабной биржевой торговли на рынке двусторонних договоров (ДД), "настоящего" открытия рынка для импорта, а также увеличения объемов продаж э/э на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Теги: #амку
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