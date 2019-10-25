Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - написал он на свое странице в Facebook.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

"Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в конце 2020 года. "Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму – около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты - ИФ). Начнем взыскание в середине 2020 года и закончим к концу 2020 года", - отмечал Витренко.