Экономика

16:30 25.10.2019

Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока" – исполнительный директор "Нафтогаза"

2 мин читать
Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Окружной суд Амстердама 23 октября 2019 года арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), который отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", - написал он на свое странице в Facebook.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

"Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в конце 2020 года. "Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму – около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты - ИФ). Начнем взыскание в середине 2020 года и закончим к концу 2020 года", - отмечал Витренко.

Теги: #нафтогаз #южный_поток #витренко #суд #арест_имущества
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 25.10.2019
Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии производства на основе судебной экспертизы

Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии производства на основе судебной экспертизы

18:45 24.10.2019
Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка

Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка

18:07 24.10.2019
Суд взял под стражу мужчину, нападавшего на женщин в Святошинском районе Киева

Суд взял под стражу мужчину, нападавшего на женщин в Святошинском районе Киева

17:25 24.10.2019
Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

Украина должна сама владеть и управлять своей ГТС - Тимошенко

14:55 24.10.2019
Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

13:52 24.10.2019
Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

11:51 24.10.2019
Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

10:15 24.10.2019
"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

18:21 23.10.2019
Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

18:13 23.10.2019
"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии производства на основе судебной экспертизы

Сокращение промпроизводства в Украине в сентябре замедлилось до 1,1%

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

НБУ понизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

Аэропорт "Борисполь" не стоит передавать в концессию - руководство

Киев и "Vodafone Украина" заключили меморандум о сотрудничестве в сфере Smart City

"Фокстрот" намерен обновить 25 магазинов сети до 1 апреля 2020 года

МАУ в связи с отрицательной рентабельностью прекращает полеты в Амман, Минск и Ригу и приостанавливает в Пекин

Гендиректор судостроительного объединения Smart Maritime Group покинул компанию

НБУ до декабря сформирует требования к раскрытию банками информации о финпродуктах

Трамп вновь призвал Федрезерв снижать ставку

Минэкономики прогнозирует рост экспорта в 2020г на 7,8%

Глава НБУ считает неоправданным пересмотр полномочий Совета центробанка в части контроля за монетарной политикой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА