Экономика

14:28 25.10.2019

Киев и "Vodafone Украина" заключили меморандум о сотрудничестве в сфере Smart City

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Киев и "Vodafone Украина" заключили меморандум о сотрудничестве в сфере Smart City

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" и Киевская городская госадминистрация (КГГА) подписали меморандум о сотрудничестве в рамках концепции Kyiv Smart City 2020.

Как сообщила пресс-служба оператора, сотрудничество предполагает внедрение "умных" технологий Vodafone в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни города.

Мобильный оператор совместно с КГГА, в частности, намерен осуществлять транспортное планирование с применением big data аналитики; реализовать проект "Умная дорога"; заниматься развитием цифровой информационной инфраструктуры города и цифрового туризма; проводить экологический мониторинг.

Кроме того, в планах - внедрение IoT-решений для организации, планирования и деятельности коммунальных служб Киева; внедрение безналичных способов оплаты в городском пассажирском транспорте с помощью мобильных расчетов; внедрение программы Cashless city.

"Для того, чтобы сделать жизнь в столице максимально комфортной для жителей, Киев внедряет технологии IoT. Это поможет более эффективно и оперативно принимать решения в сфере управления городом и сделать городские сервисы еще более доступными и удобными для пользователей. С этой целью мы развиваем сотрудничество с Vodafone и продолжаем совершенствовать Kyiv Smart City", - цитирует пресс-служба оператора директора департамента ИКТ исполнительного органа КГГА Юрия Назарова.

По словам директора кластера Центр Vodafone Украина Андрея Большакова, для реализации Kyiv Smart City 2020 оператор намерен задействовать собственные разработки и международный опыт компании.

Как сообщалось, специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице

Теги: #кгга #vodafone #smart_city
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