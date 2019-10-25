"Фокстрот" намерен обновить 25 магазинов сети до 1 апреля 2020 года

Группа компаний (ГК) "Фокстрот" (Киев) планирует обновить 25 магазинов сети бытовой техники и электроники (БТиЭ) "Фокстрот. Техника для дома", и завершить обновление сети за два-три года, сообщила пресс-служба "Фокстрот".

"Осенью торговой сети "Фокстрот" исполнилось 25 лет. Это и послужило поводом пересмотреть стратегию дальнейшего развития компании. Мы решили уйти от привычного стиля и двигаться в ногу со временем, чтобы покупатель увидел абсолютно новый "Фокстрот": стильный, яркий и современный", – цитируется в сообщении коммерческий директор компании Юрий Полищук.

Как сообщила пресс-служба, обновление сети включает реформатирование торговых точек, интернет-магазина, креативной составляющей, а также общей стратегии развития.

По данным компании, в июле-октябре 2019 года были обновлены 10 магазинов сети в городах областного и районного значения по всей Украине. В частности, был открыт обновленный магазин площадью 1,1 тыс. кв. м в ТРЦ Hollywood в Чернигове.

Как сообщалось, ГК "Фокстрот" планировала в 2019 году переформатировать около 60 магазинов сети бытовой техники и электроники (БТиЭ) "Фокстрот. Техника для дома", вложив в обновление сети до 360 млн грн.

По данным на сайте компании по состоянию на начало 2019 года сеть "Фокстрот. Техника для дома" насчитывает 162 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 153 тыс. кв. м. В компании работает более 5 тыс. сотрудников

ООО "ГК "Фокстрот" зарегистрировано в 2004 году.

ГК "Фокстрот" развивает торговые марки "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

Уставный капитал компании составляет 160 млн грн.