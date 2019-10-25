Экономика

09:13 25.10.2019

Гендиректор судостроительного объединения Smart Maritime Group покинул компанию

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Генеральный директор судостроительного объединения Smart Maritime Group (SMG), ООО "Смарт Мэритайм Груп",  в состав которого входят Черноморский и Херсонский судостроительные заводы (ЧСЗ и ХСЗ), Василий Федин принял решение покинуть пост топ-менеджера и продолжить карьеру за пределами компании. 

"Я благодарен SMG, коллегам и единомышленникам за бесценный 14-летний профессиональный опыт, который я получил, возглавляя крупнейшее судостроительное объединение Украины. Уверен, что у SMG, коллективов наших верфей и украинского судостроения в целом большое будущее. Украинская экономика может возродиться только благодаря отраслям глубокого передела. Надеюсь, на государственном уровне уже в ближайшее время будет сформировано это понимание. Я рад, что в Украине есть люди, такие как акционер "Смарт-Холдинг", которые верят в отечественное судо- и кораблестроение и инвестируют в это направление большие средства", - отметил Федин, которого цитирует пресс-служба.

"На посту гендиректора SMG Василий Федин сумел сохранить и приумножить потенциал херсонской и николаевской верфей. Наши судостроительные заводы выстояли в нелегкие времена, когда война и потеря традиционных рынков заказов заставляли нас серьезно задуматься, стоит ли инвестировать дальше в это направление. Тем не менее, нам удалось вернуть доверие зарубежных заказчиков, расширить их географию. Кроме традиционных судоремонтов, мы продолжаем строить суда – это самое главное", - сказал гендиректор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин.

И.о. гендиректора SMG назначен директор по производству Александр Афанасенко.

Федин занимал должность гендиректора Smart Maritime Group с апреля 2013 года. Ранее, с 2005 года, возглавлял Херсонскую верфь SMG.

SMG – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами "Смарт-Холдинга". Объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

"Смарт-Холдинг" – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

Теги: #кадры #smg
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