Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка

Парижский Апелляционный суд 22 октября принял решение в пользу Ощадбанка (Киев), которым отклонена попытка Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года о компенсации убытков Ощадбанка в результате аннексии Россией Крыма, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, суд огласил свое решение по результатам заседания 8 октября 2019 года. "Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред. Россия может понести материальный ущерб, и ее права как будто будут нарушены. Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по результатам рассмотрения судья отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы являются безосновательными и необоснованными. Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.

Апелляционным судом указано, что риск того, что права РФ будут поставлены под угрозу в результате попытки принудительного исполнения судебных решений в отношении тех ее активов, которые пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, о чем в своем заявлении отмечала РФ, не является достаточным основанием для приостановления принудительного исполнения. Вопрос принудительного исполнения, в том числе за счет активов, которые могли бы пользоваться иммунитетом, является делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции. Кроме того, судья отметил, что риск обращения взыскания на суверенное имущество не может оправдать приостановление исполнения арбитражного решения. Судья отметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение страны, и что Ощадбанк, который является надежным коммерческим банком, не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения.

"Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и ненадлежащим образом пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд. Следующим этапом после получения арбитражного решения Ощадбанк в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины подавал иск в Киевский апелляционный суд о признании и предоставлении разрешения на его исполнение. 17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд вынес определение об удовлетворении заявления Ощадбанка.

Как сообщалось, РФ 19 августа 2019 года обратилась за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение.