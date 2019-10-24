АМПУ завершила эксплуатационное дноуглубление в порту "Николаев"

Администрация морских портов Украины (АМПУ) завершила работы по эксплуатационному дноуглублению в морском порту "Николаев".

Как сообщила пресс-служба АМПУ во вторник, общий объем работ составил более 890 тыс. куб. м. Реализация проекта позволила довести глубины на подходном канале порта "Николаев" до 11,2 м, а в акватории порта "Днепро-Бугский" - до 11,5 м.

"Восстановление паспортных глубин позволяет частным и государственным стивидорным компаниям в полном объеме использовать технические возможности портовой инфраструктуры, удешевляет морскую логистику и делает продукцию украинских производителей более конкурентоспособной на мировом рынке", - цитирует пресс-служба руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.

Администрация морпортов отмечает, что "Николаев" стал пятым из семи портов, где АМПУ планировало провести эксплуатационное дноуглубление в 2019 году.

Как сообщалось, за девять месяцев 2019 года в Николаевском морском порту объем перевалки грузов составил более 23 млн тонн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.