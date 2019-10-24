Экономика

16:40 24.10.2019

НБУ по-прежнему ожидает поступления от МВФ 1-го транша по новой программе до конца 2019г

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НБУ по-прежнему ожидает поступления от МВФ 1-го транша по новой программе до конца 2019г

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает открытия Международным валютным фондом (МВФ) новой программы расширенного финансирования для Украины до конца текущего года и на этом строит свои улучшенные прогнозы макроэкономического роста и наращивания международных резервов, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Макропрогноз, который мы обнародовали, предусматривает подписание соглашения с МВФ в этом году и получение транша в этом году", – сказал он на брифинге в Нацбанке в четверг.

Смолий уточнил, что на данном этапе переговоров с Фондом объем программы не обсуждается, поэтому пока рано говорить и о возможной сумме первого транша.

Нацбанк в релизе о повышении прогноза роста экономики и резервов указал, что программа МВФ позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам.

"В результате объем международных резервов, несмотря на осуществление значительных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около $23-24 млрд, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", – отмечается в сообщении Нацбанка.

НБУ повысил прогноз роста ВВП в текущем году с 3% до 3,5%, в следующем – с 3,2% до 3,5% и в 2021 – с 3,7% до 4%.

"Соответственно, ключевыми рисками для реализации указанного макроэкономического прогноза, в частности, снижение инфляции до цели (5% – ИФ) в 2020 году, является отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов", – отметил регулятор, вновь прямо не упомянув в релизе судебные споры вокруг национализации ПриватБанка.

По мнению Нацбанка, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и осложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

НБУ добавил, что актуальными также остаются риски полного прекращения транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках и эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

В отношении газового транзита центробанк заложил прогноз его сокращения до 50 млрд куб. м в следующем году (в 2018 – 86,8 млрд куб. м, за 9 мес.-2019 – 66,3 млрд куб. м). Как пояснил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, такая оценка сделана исходя из контрактных обязательств "Газпрома" в Европе, нынешних объемов транзита и сроков запуска обходных газопроводов.

Сологуб также отметил, сославшись на данные украинских газотранспортников, что даже в случае прекращения транзита внутренние потребители смогут получать газ.

Теги: #нбу #смолий #мвф
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