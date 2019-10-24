НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019-2020 гг., несмотря на ухудшение прогноза сальдо текущего счета

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз международных резервов страны на конец текущего года с $21,7 млрд до $22,9 млрд, следующего – с $22,8 млрд до $23,9 млрд.

Согласно обнародованным центробанком в четверг данным, оценка профицита сводного платежного баланса на 2019 год также улучшена с $0,6 млрд до $2,6 млрд, на 2020 год – с $0,2 млрд до $0,6 млрд.

В то ж время НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета: на текущий год – с $3,8 млрд до $4,3 млрд, на следующий – с $4,6 млрд до $5,3 млрд.

По отношению к ВВП оценка дефицита текущего счета также ухудшена: на 2019 год - с 2,6% ВВП до 2,9% ВВП, на 2020 год – с 2,9% ВВП до 3,3% ВВП.

Одновременно Нацбанк сохранил прогноз международных резервов на 2021 год на уровне $23 млрд, ухудшив оценку дефицита сводного платежного баланса с $0,4 млрд до $1,1 млрд и дефицита текущего счета – с $6,3 млрд до $6,9 млрд, а по отношению к ВВП – с 3,7% ВВП до 4% ВВП.

"Дефицит текущего счета в 2019-2021 годах будет оставаться в приемлемых пределах", – отметил НБУ.

Регулятор напоминает, что в минувшем году дефицит текущего счета составил $4,4 млрд, или 3,3% ВВП. Его сужение в этом году до 2,9% ВВП, несмотря на более прочный обменный курс гривни, Нацбанк поясняет лучшими условиями торговли и высоким урожаем зерновых.

"В 2020-2021 годах дефицит текущего счета несколько расширится в результате уменьшения объемов транзита газа и ухудшения ценовых условий на мировых товарных рынках: низких цен на железную руду и постепенного подорожания энергоносителей", – добавляет НБУ.

Как сообщалось, в 2018 году сводный платежный баланс был сведен с профицитом $2,9 млрд, а международные резервы на конец года составили $20,8 млрд. На конец сентября резервы увеличились до $21,44 млрд.