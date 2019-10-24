Экономика

14:32 24.10.2019

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

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НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 3% до 3,5%, в следующем – с 3,2% до 3,5% и в 2021 году – с 3,7% до 4%.

"Это обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений", – поясняется в сообщении НБУ в четверг.

"В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в 2020 году будут замедление мировой экономики и ухудшение условий торговли", – отметил регулятор.

НБУ уточняет, что в номинальном выражении ВВП Украины может увеличиться с 3,559 трлн грн в 2018 году до 4,02 трлн грн - в 2019-м, 4,42 трлн грн – в 2020-м и 4,85 трлн грн – в 2021 году.

Центрробанк сохранил неизменным прогноз инфляции: 6,3% по итогам этого года с последующим снижением до 5% в 2020 году и удержание ее на этом уровне в 2021 году.

Одновременно оценка базовой инфляции улучшена с 5,5% до 5,3% в этом году и с 3,8% до 3,7% – в следующем.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и 2,4% в 2016 году, тогда как инфляция в минувшем году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее.

В середине июля этого года Нацбанк уже улучшал макропрогноз на 2019-2020 годы: оценка реального роста экономики в текущем году была повышена с 2,5% до 3%, в следующем – с 2,9% до 3,2%.

Теги: #макропрогноз #прогноз_ввп #нбу #ввп
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