"Бритиш Американ Тобакко Украина" надеется на восстановление производства в Прилуках после встречи с премьером

"Бритиш Американ Тобакко Украина", одна из крупнейших табачных компаний, после встречи 23 октября с премьер-министром Алексеем Гончаруком надеется на отмену поправки в закон №1049 о регулировании цен на сигареты и затем - на возобновление производства на заводе "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.), сообщила пресс-служба табачной компании в четверг.

"Вчера состоялась встреча с премьер-министром и министрами. Хочу поблагодарить правительство за конструктивный и плодотворный диалог, понимание ситуации на рынке и желание решить проблему, которая может нанести ущерб крупнейшим налогоплательщикам и экономике страны в целом. При поддержке Кабинета министров и сразу после отмены поправки в закон №1049 о регулировании цен мы сможем оперативно возобновить производство в Прилуках, вернуть сотни работников и подрядчиков к работе, обеспечить налоговые отчисления в бюджет", - цитируется в пресс-релизе генеральный директор "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Уелфорд.

Он также указал, что в общем инициативы правительства, направленные на детенизацию экономики, в том числе путем введения уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, заслуживают поддержки и, "безусловно, будут иметь положительный эффект на экономику".

Как сообщалось, "Бритиш Американ Тобакко Украина" 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки". Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в ГФС с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

"JTI Украина", крупная табачная компания, 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте.

Европейская бизнес ассоциация 23 октября обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон №1049, содержащий норму о регулировании цен на рынке табачной продукции, так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

В начале октября табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.