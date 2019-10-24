Экономика

14:25 24.10.2019

НБУ понизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%

3 мин читать
НБУ понизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 25 октября понизить учетную ставку до 15,5% годовых с 16,5% годовых, на котором она находилась с 6 сентября этого года.

"Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%", - указано в сообщении центробанка в четверг.

Правление НБУ отметило, что в основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции.

"Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности влияние все еще устойчивого потребительского спроса", – отметил регулятор.

По его прогнозам, инфляция в этом году снизится до 6,3%, а в следующем войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной 5% в конце 2020 года.

"По-прежнему, наиболее резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий", – отмечается в сообщении НБУ.

Центробанк добавляет, что существуют возможности и для более быстрого снижения учетной ставки до 8%.

"Важное условие для этого - ускоренная реализация ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренные меморандумом о взаимодействии между правительством и Национальным банком, так и о судебной реформе как необходимом предусловии обеспечения верховенства права в Украине", – указывает НБУ.

В то же время регулятор заявляет, что реализация ряда определенных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%.

По мнению НБУ, базовая инфляция будет замедляться до конца 2019 существеннее, чем прогнозировалось ранее, а цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних, благодаря прочному обменному курсу гривни. В то же время на инфляцию в сторону увеличения будут влиять неблагоприятные погодные условия, снижающие предложение овощей.

Центробанк указывает, что даже при постепенном снижении учетной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий.

"Сравнительно высокие реальные процентные ставки будут поддерживать инвестиционную привлекательность гривневых финансовых инструментов и, соответственно, сказываться на обменном курсе гривни", – отмечает регулятор.

По его мнению, более благоприятная, чем ожидалось ранее, ситуация на валютном рынке позволит нивелировать давление на цены со стороны внутреннего спроса, который по новому прогнозу будет несколько выше, чем предполагалось до сих пор.

Нацбанк добавил, что постепенной дезинфляции будет способствовать взвешенная фискальная политика, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках и рост предложения продовольственных товаров благодаря повышению продуктивности сельхозпроизводства.

Как сообщалось, НБУ 26 апреля понизил учетную ставку до 17,5% годовых с уровня 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года. Затем НБУ в середине июля и начале сентября текущего года снижал учетную ставку каждый раз на 0,5 п.п.

Теги: #учетная_ставка #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 24.10.2019
НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

18:26 23.10.2019
Инициативы Совета НБУ по расширению своих полномочий не являются коллегиальным решением - член Совета НБУ Козюк

Инициативы Совета НБУ по расширению своих полномочий не являются коллегиальным решением - член Совета НБУ Козюк

13:21 23.10.2019
НБУ может снизить учетную ставку с 25 октября минимум до 16% годовых

НБУ может снизить учетную ставку с 25 октября минимум до 16% годовых

11:22 23.10.2019
Совет НБУ инициирует внесение изменений в закон о НБУ относительно возможности совместного с правительством установления инфляционных целей

Совет НБУ инициирует внесение изменений в закон о НБУ относительно возможности совместного с правительством установления инфляционных целей

10:30 23.10.2019
Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

19:16 22.10.2019
Официальные курсы Национального банка Украины на 23 октября

Официальные курсы Национального банка Украины на 23 октября

15:52 22.10.2019
НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Казимир Малевич" и "100 лет со времен создания "Думки"

НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Казимир Малевич" и "100 лет со времен создания "Думки"

18:38 21.10.2019
Банки демонстрируют рекордный с 2015г. оптимизм роста кредитов и депозитов

Банки демонстрируют рекордный с 2015г. оптимизм роста кредитов и депозитов

16:02 21.10.2019
Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

11:18 18.10.2019
Основными вопросами в переговорах с МВФ являются бюджет-2020 и рынок земли – глава НБУ

Основными вопросами в переговорах с МВФ являются бюджет-2020 и рынок земли – глава НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

АМКУ разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам, какие бы ни были решения судов - встреча в ОП с послами G7

Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

"Бритиш Американ Тобакко Украина" надеется на восстановление производства в Прилуках после встречи с премьером

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

Правительство отменило дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем

В Минсоцполитики изучают возможность стимулирования уплаты ЕСВ через введение механизма списания финсанкций для предприятий

Минэкономики улучшило оценку роста ВВП в 2019 г. с 2,8% до 3,5%

"МГУ" перешло в управление Минфина

Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины до 2020, следующее открытие в Черкассах

Bolt запускает в Украине услугу курьерской доставки водителем

АМКУ разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА