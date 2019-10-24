Экономика

12:37 24.10.2019

В Минсоцполитики изучают возможность стимулирования уплаты ЕСВ через введение механизма списания финсанкций для предприятий

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В Минсоцполитики изучают возможность стимулирования уплаты ЕСВ через введение механизма списания финсанкций для предприятий

В Министерстве социальной политики Украины изучают возможность стимулирования уплаты единого социального взноса (ЕСВ) через введение механизма списания финансовых санкций для предприятий, повысивших заработную плату и оплативших задолженность по ЕСВ, сообщила заместитель министра Наталия Ненюченко.

"В министерстве продолжается работа относительно законодательных инициатив, которые нацелены на стимулирование уплаты единого взноса через введение механизма списания финансовых санкций для предприятий, которые повысили заработную плату и оплатили задолженность по единому взносу", - сказала она в ходе трехстороннего "круглого стола" "Будущее пенсионной системы в Украине" в четверг в Киеве.

Кроме того, по словам замминистра, изучается вопрос изменения механизма возмещения работодателям расходов Пенсионного фонда Украины на финансирование выплат льготных пенсий.

Как подчеркнула Ненюченко, данные инициативы находятся на уровне Минсоцполитики и нуждаются в детальном рассмотрения и изучении.

Теги: #минсоцполитики #есв
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