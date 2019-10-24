Экономика

11:50 24.10.2019

Bolt запускает в Украине услугу курьерской доставки водителем

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Bolt запускает в Украине услугу курьерской доставки водителем

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) запускает в Украине услугу курьерской доставки Delivery.

Как сообщила пресс-служба сервиса, теперь водителя Bolt можно будет вызвать в качестве курьера для доставки по городу небольших пакетов и груза, который помещается в багажном отделении автомобиля.

До конца ноября 2019 года услуга Delivery будет работать в тестовом режиме в Киеве, однако в скором времени, как уверяют в Bolt, она будет доступна во всех городах Украины, где работает компания.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно выбрать в приложении категорию Delivery, дождаться водителя и передать ему пакет и контактный номер телефона получателя. При этом размеры груза не должны превышать 65х55х40 см. Водитель перевозит груз и ожидает получателя в пункте назначения.

В случае, если получатель груза не является для того, чтобы забрать пакет, груз отвозят в один из специальных пунктов хранения, откуда отправитель или получатель может его забрать.

В компании подчеркнули, что каждая посылка, которую будут перевозить водители Bolt, будет застрахована. При этом перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества и другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством.

"Я рад отметить, что платформа Bolt постоянно развивается и расширяется, предлагая клиентам новые услуги в Украине. Delivery станет еще одним удобным и практичным сервисом. Мы дальше работаем над дальнейшим расширением перечня услуг и планируем запустить перевозку животных в скором будущем", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt в Украине Тараса Потичного.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #сервис #bolt #курьер
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