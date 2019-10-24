Экономика

10:31 24.10.2019

Профильный комитет Рады обсудит в четверг снижение НДС до 17%

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Профильный комитет Рады обсудит в четверг снижение НДС до 17%

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский анонсировал обсуждение вопросов отмены военного сбора и снижения НДС с 20% до 17% на заседании в четверг.

"Сегодня в комитете проведу две экспертные группы по возможным изменениям в налоговое законодательство. В 12:00 обсудим целесообразность отмены военного сбора, а в 13:00 поговорим о возможности снижения НДС с 20% до 17%", - написал он.

Теги: #ндс #верховная_рада #дубинский
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