Профильный комитет Рады обсудит в четверг снижение НДС до 17%

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский анонсировал обсуждение вопросов отмены военного сбора и снижения НДС с 20% до 17% на заседании в четверг.

"Сегодня в комитете проведу две экспертные группы по возможным изменениям в налоговое законодательство. В 12:00 обсудим целесообразность отмены военного сбора, а в 13:00 поговорим о возможности снижения НДС с 20% до 17%", - написал он.