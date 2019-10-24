Ривненская АЭС подключила 4-й блок к энергосистеме после планового ремонта

Ривненская атомная электростанция (АЭС) в четверг в 06:32 подключила четвертый блок к энергосистеме после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, на утро четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 334-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 162-е сутки капитального планового ремонта, блоке №1 Запорожской АЭС – 29-е сутки капитального планового ремонта, блоке №2 Хмельницкой АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.