Экономика

10:05 24.10.2019

Обновленная методика расчета тарифа на транспортировку газа для точек входа/выхода для нового оператора ГТС опубликована в "Урядовом курьере"

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Обновленная методика расчета тарифа на транспортировку газа для точек входа/выхода для нового оператора ГТС опубликована в "Урядовом курьере"

Правительственное издание "Урядовый курьер" (в №202 от 23 октября) опубликовало обновленную Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), методику определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа/выхода.

Как сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, изменение методики связано с взятыми на себя Украиной обязательствами по имплементацией положений Регламента Европейской комиссии об установлении сетевого кодекса гармонизированных структур тарифа на транспортировку газа (№ 2017/460 от 16 марта 2017 года), а также необходимостью определения порядка установления тарифов на услуги транспортировки природного газа при смене лицензиата.

"Утвержденные изменения методики позволяют рассчитать и установить тарифы для будущего сертифицированного оператора ГТС. На последних трехсторонних переговорах на высоком уровне "Газпром" заявил о готовности подписать транзитный контракт по европейским правилам, если они будут имплементированы в Украине. В связи с этим, утвержденные изменения играют важную роль при подготовке к подписанию транзитного контракта, позволяют приблизить украинское законодательство к европейскому, а также своевременно сертифицировать независимого оператора ГТС", – отметил глава ОГТСУ.

Утвержденными изменениями также усовершенствован и приведен в полное соответствие с регламентом подход по распределению необходимого дохода между точками входа/выхода, а также внедрены такие важные категории регламента, как регуляторный счет, однородные группы точек, кластеры точек, добавил Макогон.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин решил передать в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

В начале октября ОГТСУ сообщил, что подал НКРЭКУ заявку на прохождение сертификации как нового независимого оператора газотранспортной системы.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #гтс #газ #урядовый_курьер #транспортировка #нкрэку
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