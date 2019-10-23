Экономика

20:30 23.10.2019

Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

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Правительство поддерживает отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049 – источник

Правительство в ходе встречи с табачными компаниями 23 октября высказалось в поддержку отмену нормы о регулировании цен на табачном рынке в законопроекте №1049.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник на рынке.

Как сообщалось, Европейская бизнес ассоциация 23 октября обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон, содержащий норму о регулировании цен на рынке табачной продукции (№1049), так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, 11 октября 2019 года остановил производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в ГФС с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте.

Ранее табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Теги: #правка #законопроект
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