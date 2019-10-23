Экономика

16:21 23.10.2019

Гончарук допускает отопительные проблемы у ряда городов в случае прекращения "Газпромом" транзита газа

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Гончарук допускает отопительные проблемы у ряда городов в случае прекращения "Газпромом" транзита газа

Необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах, однако правительство работает над решением этого вопроса, заявил премьер Алексей Гончарук.

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – сказал глава правительства на брифинге в Киеве в среду.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет", – заверил премьер.

Теги: #газ #транзит_газа #гончарук #газпром
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