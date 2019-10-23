Экономика

14:36 23.10.2019

"Метинвест-Промсервис" проводит реконструкцию газоочистки и капремонт доменной печи № 3 ММК

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"Метинвест-Промсервис" проводит реконструкцию газоочистки и капремонт доменной печи № 3 ММК

На Мариупольском металлургическом комбинате им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящем в группу "Метинвест", продолжаются работы по реконструкции существующих и строительству новых газоочистных сооружений доменной печи №3, где одним из основных исполнителей работ выступает "Метинвест-Промсервис", генподрядчиком проекта – "Метинвест Инжиниринг".

Как сообщается в пресс-релизе компании, в настоящее время возводится фундамент новой системы аспирации, одновременно с этим специалисты "Метинвест-Промсервиса" капитально ремонтируют и саму печь: восстанавливают системы загрузки и охлаждения, проводят ревизию оборудования, обновляют кожух домны.

Всего в ремонте доменной печи занято около 150 специалистов "Метинвест-Промсервиса". Капремонт планируется завершить к началу ноября.

ООО "Метинвест-ПромСервис" создано на базе ремонтных подразделений "Азовстали", ММК им.Ильича (оба - Мариуполь Донецкой обл.) и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, Донецкая обл.), входящих в группу "Метинвест".

ММК им. Ильича и ООО "Метинвест-ПромСервис" входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #реконструкция
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