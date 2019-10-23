Экономика

14:30 23.10.2019

Апелляционный суд Лондона обязал экс-владельцев ПриватБанка до 12 ноября оплатить расходы банка в 10,9 млн фунтов стерлингов

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Апелляционный суд Лондона обязал экс-владельцев ПриватБанка до 12 ноября оплатить расходы банка в 10,9 млн фунтов стерлингов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев ПриватБанка (Киев) оплатить расходы банка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба банка.

"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики были обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в 2018 году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме того, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом и средства, потраченные на апелляцию. "Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка  на решение суда первой инстанции от 4 декабря 2018 года о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам.

Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд, включая проценты $3 млрд, как заявлено в исковых требованиях.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе, суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Теги: #боголюбов #приватбанк #суд #коломойский
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