Экономика

14:20 23.10.2019

"Укрметаллургпром" присоединился к международной акции по сокращению глобальных избыточных сталеплавильных мощностей

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"Укрметаллургпром" присоединился к международной акции по сокращению глобальных избыточных сталеплавильных мощностей

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" вместе с 18 другими металлургическими ассоциациями Америки, Европы, Африки и Азии призвали правительства стран-производителей стали активизировать усилия для эффективного преодоления стойкого глобального избыточного потенциала в металлургическом секторе, в том числе путем быстрого внедрения четких правил и методов защиты, которые сократят лишние мощности, их влияние и причины существования.

Соответствующий документ обнародован на сайте объединения "Укрметаллургпром" в среду.

В совместном заявлении отраслевые группы подчеркнули, что правительства должны использовать все доступные механизмы и переговорные форумы, включая Глобальный форум G20 об избыточных мощностях по производству стали, с целью уменьшения лишних мощностей, устранения субсидирования, искажающего рынок, с целью поддержки эффективных методов торговли для обеспечения равных условий на рынке. Также предложено внедрить более жесткие международные правила предоставления субсидий и преференций государственным предприятиям, создать надежные механизмы содействия вывода из эксплуатации неэффективных производств.

Согласно заявлению председателя стального комитета организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ульфа Зумклы от 30 сентября 2019 года, в текущем году наблюдается неожиданный рост количества новых сталеплавильных агрегатов, что способствовало повышению уровня глобальных избыточных мощностей и усилению торговой напряженности. Участники стального комитета ОЭСР подтвердили необходимость дальнейшего сокращения мощностей в отраслях, производящих сталь, и призвали членов организации продлить проведение Глобального форума G20 об избыточных мощностях после завершения его работы в 2019 году.

"Мы благодарны за усилия, приложенные сегодня правительствами стран G20 и ОЭСР в деле преодоления избыточных мощностей, и за поддержку условий на Глобальном форуме G20 об избыточных сталелитейных мощностях, и на стальном комитете ОЭСР. К сожалению, в настоящее время эффективные сокращения мощностей и конкретные действия касательно устранения правительственных мер, искажающих рынки, включая рынки сырья, не были адекватными. Усилия правительств по устранению практики, приводящей к появлению избыточных мощностей, следует удвоить", - констатируется в заявлении отраслевых групп.

При этом они выразили надежду, что добросовестные усилия Японии, нынешнего главы G20, будут способствовать расширению Глобального форума G20 о превышении стальных мощностей после 2019 года.

"Мы призываем все страны металлургической экономики G20 и ОЭСР задействовать все активные меры для достижения существенных результатов в отношении критической проблемы избыточных мощностей по производству стали", - резюмируется в заявлении.

Акцию поддержали такие мировые металлургические ассоциации, как Ассоциация производителей стали (SMA, США), Американский институт чугуна и стали (AISI), Европейская стальная ассоциация (EUROFER), Ассоциация канадских производителей стали (CSPA), Мексиканская стальная ассоциация (CANACERO), Латиноамериканская стальная ассоциация (Alacero), Бразильский институт стали (BSI), Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD), Республиканская ассоциация горных и металлургических предприятий (AMME, Казахстан), Японская федерация производителей чугуна и стали (JISF), Европейская трубная ассоциация (ESTA), Корейская ассоциация производителей стали (KOSA), Объединение производителей специальных сталей Северной Америки (SSINA), Южноафриканский институт чугуна и стали (SAISI), Институт по производству холоднокатаного сортового проката (CFSBI, США), Объединение предприятий "Укрметаллургпром", Индийская стальная ассоциация (ISA), Ассоциация "Русская Сталь" (РФ) и Комитет трубного импорта (CPTI, США).

Теги: #укрметаллургпром #акция #металопрокат
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