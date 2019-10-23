Германия выдвинула Изабель Шнабель на пост в исполнительном совете ЕЦБ

Германия выдвинула советника по экономике правительства ФРГ Изабель Шнабель на освобождающийся пост в исполнительном комитете Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В настоящее время Германию в исполнительном комитете ЕЦБ представляет Сабина Лаутеншлагер, однако 31 октября она покинет этот пост. Лаутеншлагер, публично критиковавшая недавнее возобновление Европейским ЦБ программы количественного смягчения (QE), уходит в отставку на два года раньше завершения ее восьмилетнего срока службы.

В среду правительство Германии одобрило выдвижение кандидатуры Шнабель, которую теперь должны утвердить министры финансов стран еврозоны, Европарламент и, в конечном итоге, лидеры европейских стран.

Считается, что взгляды Шнабель на денежно-кредитную политику являются более умеренными, и она менее склонна к противостоянию с ЕЦБ, чем другие представители Германии в европейском Центробанке, пишет газета Financial Times.

За последние восемь лет Лаутеншлагер стала уже третьим представителем Германии в ЕЦБ, ушедшим в отставку из-за расхождений в вопросах политики с его руководством. Другие представители Германии в ЕЦБ - экс-глава Бундесбанка Аксель Вебер и бывший главный экономист ЕЦБ Юрген Старк - ушли в отставку в 2011 году, не согласившись с решением Центробанка начать выкуп долговых обязательств стран еврозоны. Нынешний глава Бундесбанка Йенс Вайдман также неоднократно выступал с критикой программы выкупа облигаций.

Источники FT отмечают, что Германия решила выдвинуть женщину в исполнительный совет ЕЦБ, чтобы Кристин Лагард, которая возглавит Европейский ЦБ в ноябре этого года после ухода Марио Драги, не была единственной женщиной среди 25 членов совета.

В конечном итоге власти ФРГ выбирали между 48-летней Шнабель и вице-председателем Бундесбанка, 53-летней Клаудией Бух, сообщили источники.

Шнабель является профессором финансовой экономики в университете Бонна и экспертом в области финансовых рынков и банковского регулирования. В 2014 году она была назначена в экспертный совет по экономике, предоставляющий независимую оценку экономической ситуации и советы правительству ФРГ.

"Профессор Шнабель является умеренным "ястребом", - говорит главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. - Она не Вайдман и не Лаутеншлагер. Изабель не была столь ярым критиком ЕЦБ и недавно даже защищала его действия, однако она также не является союзником Драги и не поддерживает последние меры смягчения политики".

Представитель Германии, крупнейшей экономики еврозоны, всегда имеет одно из шести мест в исполнительном комитете ЕЦБ. Шесть членов исполнительного комитета и 19 глав центробанков стран еврозоны формируют совет управляющих ЕЦБ, принимающий решения относительно кредитно-денежной политики в еврозоне.