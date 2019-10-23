Экономика

13:59 23.10.2019

Facebook находится не в том положении, чтобы продвигать проект Libra

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Facebook находится не в том положении, чтобы продвигать проект Libra

Положение, в котором находится американская технологическая компания Facebook Inc., подвергнувшаяся пристальному вниманию властей и регуляторов, не позволяет ей продвигать свой план запуска криптовалюты, сказал ее главный исполнительный директор Марк Цукерберг.

В подготовленной речи Цукерберга в преддверии слушания в Конгрессе в среду говорится, что его компания готова передать лидерство в проекте группе партнеров, учитывая политические разногласия, касающиеся Facebook.

"Я уверен, что люди бы хотели, чтобы эту идею продвигал кто угодно, кроме Facebook", - говорится в речи.

Цукерберг даст показания в Конгрессе по поводу проекта Libra впервые с момента, как о нем было объявлено. Слушание перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, вероятно, станет основной проверкой, которая покажет, сможет ли проект заручиться необходимой поддержкой в Вашингтоне, пишет Financial Times.

Facebook обещала затормозить проект до тех пор, пока не получит одобрение регуляторов как в США, так и в Европе. Проект Libra подвергся пристальному вниманию законодателей и регуляторов сразу же после того, как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Регуляторы предупредили, что Libra, запуск которой изначально планировался в следующем году, может быть использована в преступных целях без должного контроля.

Чиновники в ряде стран, включая Германию и Францию, сообщили, что запретят использование Libra, в том числе назвав криптовалюту потенциальной угрозой для денежно-кредитной политики.

Цукерберг отметил, что Facebook будет сотрудничать с Федеральной резервной системой, чтобы убедиться, что криптовалюта "не может помешать монетарной политике".

Теги: #криптовалюта #library #facebook #цукерберг
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