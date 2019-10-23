Новак: никаких официальных предложений о корректировке ОПЕК+ не поступало, продолжим мониторинг

Предложений о корректировке уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ ни от кого не поступало, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В настоящее время никаких официальных предложений ни от кого не поступало о корректировке соглашения", - сказал он.

"Живем в рамках соглашения, подписанного 2 июля в Вене, о продлении соглашения на девять месяцев - до 1 апреля. Это первое. Второе - продолжаем ситуацию мониторить на рынке. В случае каких-то необходимых корректировок это всегда возможно, но при этом, безусловно, для этого причины нужны. Прогноз нужен хороший. Поэтому будем мониторить, прогнозировать", - ответил он на вопрос, считает ли необходимым снижать сильнее добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написало, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти.

Новак уточнил, что у него такой информации нет. "У меня нет комментариев, у меня нет такой информации", - сказал он.