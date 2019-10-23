Экономика

11:51 23.10.2019

Новак: никаких официальных предложений о корректировке ОПЕК+ не поступало, продолжим мониторинг

1 мин читать
Новак: никаких официальных предложений о корректировке ОПЕК+ не поступало, продолжим мониторинг

Предложений о корректировке уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ ни от кого не поступало, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В настоящее время никаких официальных предложений ни от кого не поступало о корректировке соглашения", - сказал он.

"Живем в рамках соглашения, подписанного 2 июля в Вене, о продлении соглашения на девять месяцев - до 1 апреля. Это первое. Второе - продолжаем ситуацию мониторить на рынке. В случае каких-то необходимых корректировок это всегда возможно, но при этом, безусловно, для этого причины нужны. Прогноз нужен хороший. Поэтому будем мониторить, прогнозировать", - ответил он на вопрос, считает ли необходимым снижать сильнее добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написало, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти.

Новак уточнил, что у него такой информации нет. "У меня нет комментариев, у меня нет такой информации", - сказал он.

Теги: #рф #опек #новак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 23.10.2019
В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

14:39 22.10.2019
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ - Герус

Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ - Герус

12:56 22.10.2019
Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

12:22 22.10.2019
Более 10% украинцев используют как источник новостей российские СМИ - опрос Internews

Более 10% украинцев используют как источник новостей российские СМИ - опрос Internews

11:36 22.10.2019
Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

19:56 21.10.2019
Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ – вице-президент Комитета ассоциации "Украина – ЕС"

17:31 21.10.2019
В Кремле говорят об отсутствии продвижения в контексте подготовки "нормандского саммита"

В Кремле говорят об отсутствии продвижения в контексте подготовки "нормандского саммита"

14:56 21.10.2019
Партнерские проверки АЭС Украины с 2022г будет проводить парижский центр WANO вместо московского

Партнерские проверки АЭС Украины с 2022г будет проводить парижский центр WANO вместо московского

14:09 21.10.2019
Сотрудники ФСБ РФ принуждают крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова

Сотрудники ФСБ РФ принуждают крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова

13:27 21.10.2019
В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

ПОСЛЕДНЕЕ

В отопительном сезоне 2020-2021гг никакого ухудшения для субсидиантов не предусматривается - Кабмин

Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

ЕИБ выделит EUR450 млн на строительство северного объезда Львова, реконструкцию автодороги М-05 в 4 областях

"Нафтогаз" не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа

Совет НБУ инициирует внесение изменений в закон о НБУ относительно возможности совместного с правительством установления инфляционных целей

Межведомственная рабгруппа подготовит отчет по обзору ОПК к концу марта 2020г

Глава Nike Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января станет Джон Донахью

WeWork одобрила предложение SoftBank о финансовой помощи

"Астарта" за 9 мес. сократила продажи сахара на 12%

Официальные курсы Национального банка Украины на 23 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА