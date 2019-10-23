ЕИБ выделит EUR450 млн на строительство северного объезда Львова, реконструкцию автодороги М-05 в 4 областях

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение кредитной линии в EUR450 млн на строительство северного объезда Львова и реконструкцию участков автодороги М-05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Согласно сообщении банка, его совет директоров одобрил проект 15 октября этого года.

Как отмечается в сообщении ЕИБ, инвестиции улучшат качество расширенной Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) путем создания более безопасных дорожных условий и снижения загрязнения окружающей среды. Кроме того, северный объезд Львова сократит время в пути и отведет грузовой трафик от города.

При этом ЕИБ подчеркивает, что будет требовать обеспечения выполнения любых закупок по европейским процедурам.

Согласно сообщению, общая стоимость указанного рамочного проекта составляет около EUR1050 млн. При этом другие источники софинансирования не уточняются.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АО "Укрзализныця" планировали 21 октября 2019 года объявить тендерные закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) за средства в размере $100 млн, привлеченные компанией у банка.