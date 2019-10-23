Экономика

10:02 23.10.2019

WeWork одобрила предложение SoftBank о финансовой помощи

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WeWork одобрила предложение SoftBank о финансовой помощи

Американский коворкинговый стартап WeWork подтвердил, что принял план финансовой помощи, предложенный SoftBank Group Corp., в результате которого японская компания получит долю в стартапе в размере 80%.

В рамках плана сооснователь и бывший главный исполнительный директор WeWork Адам Нойманн покинет совет директоров компании. Он получит вплоть до $1,2 млрд за долю в WeWork, кредит в размере $500 млн от Softbank и около $185 млн в качестве гонорара за консультации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сделка с SoftBank также предусматривает выдачу кредита в размере $5 млрд. Кроме того, японская компания ускорит вливание капитала в размере $1,5 млрд в WeWork, планировавшееся на следующий год.

Нойманн имеет право продать акции на сумму $970 млн, что соответствует примерно трети его доли, в рамках тендерного предложения. Всего SoftBank купит у сотрудников и инвесторов компании акции на сумму до $3 млрд.

WeWork рассматривала два отдельных варианта привлечения экстренного финансирования. JPMorgan Chase & Co. предложил WeWork альтернативный пакет помощи объемом $5 млрд совместно с группой сторонних инвесторов, в которую входит, в частности, Starwood Capital Group.

В соответствии с планом SoftBank оценка WeWork сократится до $8 млрд. В январе WeWork привлекла инвестиции SoftBank, исходя из оценки стартапа в $47 млрд.

WeWork готовилась к проведению IPO, однако в сентябре была вынуждена отказаться от этой идеи, столкнувшись с негативным откликом инвесторов. В результате Нойманн, занимавший должность CEO, был вынужден покинуть свой пост. WeWork фокусируется на недвижимости: компания арендует помещения на длительный срок, ремонтирует их и делит на офисы, а затем сдает в аренду другим фирмам на небольшой период времени.

Теги: #wework #сша #softbank #финпомощь
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