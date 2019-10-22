Экономика

21:16 22.10.2019

"Астарта" за 9 мес. сократила продажи сахара на 12%

2 мин читать

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в январе-сентябре 2019 года сократил его продажи на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 239,88 тыс. тонн.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже во вторник, продажи пшеницы за девять месяцев этого года выросли на 23% - до 240,28 тыс. тонн, кукурузы - в 2,6 раза, до 514,53 тыс. тонн, подсолнечника - на 8%, до 51,4 тыс. тонн, соевого масла – 34%, до 35,33 тыс. тонн, соевого шрота – на 14%, до 122,38 тыс. тонн.

Продажи молока сократились в январе-сентябре этого года на 8% - до 72,24 тыс. тонн.

Средняя цена реализации сахара за 9 месяцев 2019 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,06 тыс. грн за тонну, в июле-сентябре – на 3%, до 10,11 тыс. грн за тонну.

В третьем квартале 2019 года продажи сахара сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 86,53 тыс. тонн, кукурузы – на 74%, до 2,8 тыс. тонн, молока – на 11%, до 21,7 тыс. тонн. В то же время реализация пшеницы выросла на 56% - до 223,64 тыс. тонн, подсолнечника - в 26,8 раза, до 33,57 тыс. тонн, соевого шрота – на 1%, до 29,34 тыс. тонн, соевого масла - в 2 раза, до 9,11 тыс. тонн.

По состоянию на дату выпуска отчета, "Астарта" завершила уборку масличных культур, собрав 170 тыс. тонн, в том числе 90 тыс. тонн подсолнечника и почти 80 тыс. тонн сои. Кроме того, агропромхолдинг собрал 255 тыс. тонн пшеницы, в то время как провел уборку сахарной свеклы на 59% площадей, кукурузы – 72%.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

Теги: #астарта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 05.06.2019
Крупнейший акционер "Астарты" докупил 152 тыс. акций компании

Крупнейший акционер "Астарты" докупил 152 тыс. акций компании

21:25 20.05.2019
"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

10:28 09.04.2019
"Астарта" купила элеватор в Хмельницкой обл. за EUR4,6 млн

"Астарта" купила элеватор в Хмельницкой обл. за EUR4,6 млн

21:33 08.04.2019
"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

20:08 08.04.2019
"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

13:26 03.04.2019
"Астарта" завершила сев сахарной свеклы на 50% площадей

"Астарта" завершила сев сахарной свеклы на 50% площадей

10:24 27.11.2018
"Астарта" с 19 по 23 ноября выкупила 18,8 тыс. акций

"Астарта" с 19 по 23 ноября выкупила 18,8 тыс. акций

09:58 08.11.2018
"Астарта" за 9 мес.-2018 сократила чистую прибыль на 80%

"Астарта" за 9 мес.-2018 сократила чистую прибыль на 80%

10:53 20.08.2018
БЦ "Астарта" застрахован и после инцидента с "Буком" работает в штатном режиме

БЦ "Астарта" застрахован и после инцидента с "Буком" работает в штатном режиме

09:58 16.08.2018
"Астарта" в I пол.-2018 сократила чистую прибыль на 48,7%

"Астарта" в I пол.-2018 сократила чистую прибыль на 48,7%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

ПОСЛЕДНЕЕ

Официальные курсы Национального банка Украины на 23 октября

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

Украина изучает возможность возрождения проекта СПГ-терминала

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020г

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

Кабмин переподчинил ГИЯРУ Минэкоэнерго, в УЯО считают это решение противоречащим законодательству

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Гончарук обсудил с премьером Польши Моравецким вопросы разрешений на международные грузовые перевозки

Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

Wizz Air в 2019г намерена перевезти на рейсах в/из Украины около 2,4 млн пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА