Экономика

19:07 22.10.2019

"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

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"JTI Украина" отказывается выкупать акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства

"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, отказывается от заказанных 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в принятом парламентом законопроекте №1049, сообщила компания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

По информации "JTI Украина", компания на 73% снизила производство во второй половине октября по сравнению с планами.

Как сообщалось, British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, 11 октября 2019 года остановил производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в ГФС с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

Ранее табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" сообщили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

После принятия Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.

Теги: #законопроект #акциз #jti
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