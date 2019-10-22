Экономика

18:34 22.10.2019

Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

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Кабмин предусмотрел повышение до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного дохода субсидианта с 1 мая 2020 года

Кабинет министров Украины предусмотрел с 1 мая 2020 года повышение с 15% до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.

Об этом говорится в постановление правительства №878 от 20 октября.

В частности, документом установлено, что базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая будет повышена до 20%.

Как сообщалось, ранее Кабмин одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также гражданам старше 60 лет.

Теги: #субсидии #жку #кабмин
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