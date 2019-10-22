Кабмин переподчинил ГИЯРУ Минэкоэнерго, в УЯО считают это решение противоречащим законодательству

Кабинет министров Украины предал Государственную инспекцию ядерного регулирования (ГИЯРУ) в подчинение Министерству энергетики и охраны окружающей среды.

Внесение изменений в схемы направления и координации центральных органов исполнительной власти Кабмина через его соответствующих членов закреплено постановлением №879 от 20 октября 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Таким образом, помимо ГИЯРУ, управление через Минэкоэнерго будет осуществляться за Госагентством лесных ресурсов, Госагентсвом рыбного хозяйства, Госинспекцией энергетического надзора, Госагентством по энергоэффективности и энергосбережения, Госагентством по управлению зоной отчуждения, Госслужбой геологии и недр, Госагентством водных ресурсов, Государственной экологической инспекцией.

В то же время в Украинском ядерном обществе (УЯО) считают, что такое переподчинение ГИЯРУ от Кабмина Минэкоэнерго прямо противоречит ряду Законов Украины, Международных Конвенций и гарантийным соглашениям между Украиной и ЕБРР, ратифицированным Верховной Радой.

"Такое решение правительства нарушает следующие нормы закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности": "разграничение функций государственного управления в сфере использования ядерной энергии и государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности", а также "Орган государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности независимы от государственных органов, учреждений и должностных лиц, деятельность которых связана с использованием ядерной энергии, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, объединений граждан", - говорится в их письме на имя премьера Алексея Гончарука,

В УЯО также отмечают, что такое решение нарушает международные обязательства страны. В частности, ратифицированную Украиной конвенцию о ядерной безопасности и объединенную конвенцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами.

Также авторы обращения указывают на нарушение международных норм МАГАТЭ, изложенных в INSAG-17 о независимости регулирующего органа по ядерной и радиационной безопасности от государственных структур управления.

Кроме того, в УЯО обращают внимание, что решение Кабмина о переподчинении и координации деятельности ГИЯРУ прямо нарушает обязательства Украины, предусмотренные гарантийным соглашением между Украиной и ЕБРР о кредитовании повышения безопасности АЭС Украины.

"Там сказано, что Украина "обеспечивает, чтобы ГИЯРУ оставался независимым ядерным регулирующим органом, и (...) чтобы он функционально был отделен от любого другого органа или организации, занимающейся вопросами продвижения или использования ядерной энергии, включая производство электроэнергии, в целях обеспечения эффективной независимости от чрезмерного влияния в принятии решений по своим нормативным вопросам", - подчеркивается в письме.

В этой связи УЯО просит премьер-министра отменить норму о переподчинении ГИЯРУ Минэкоэнерго, поскольку это, в частности, может прямо привести к кросс-дефолту в EUR600 млн.