Экономика

17:50 22.10.2019

Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

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Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в рамках реформирования спиртовой отрасли намерено провести до 1 декабря 2019 года аудит спиртовых заводов и принять решение о консервации.

"За месяц аудит заводов комиссией и потом решение о том, какие из них консервировать", - сообщил советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам спиртовой отрасли Сергей Блескун в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, планируется ввести согласование месячных планов на производство и продажу спирта с Министерством экономики.

Помимо этого будет создан открытый реестр перевозчиков спирта, оборудовать GPS трекерами каждое транспортное средство в срок до 1 декабря 2019 года.

Минэкономики также намерено установить камеры слежения на всех работающих спиртзаводах в контрольных точках (в режиме реального времени с хранением данных на едином сервере).

Как сообщалось, Министерство экономики в рамках демонополизации спиртовой отрасли предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, а также отмену ограничений на строительство спиртовых заводов, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, контроль над производством со стороны государства и ограничение импорта спирта - до 1 января 2022 года.

Теги: #спиртзаводы #аудит #минэкономики
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