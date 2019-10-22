Экономика

17:01 22.10.2019

Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

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Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

Предельно допустимые концентрации (ПДК) окиси углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, концентрации загрязняющих веществ в воздухе по Украине не зарегистрировано, сообщило Минэкоэнерго на сайте во вторник, ссылаясь на данные гидрометеорологических организаций.

"Мы понимаем беспокойство населения Украины, но хочу заверить - превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет! Все показатели в пределах нормы", – прокомментировал в релизе ситуацию министр Алексей Оржель.

Как указывается на сайте, среднесуточная ПДК окиси углерода составляет 5,0 мг/куб. м воздуха, тогда как максимальные зарегистрированные за последнюю неделю показатели составляли до 1,5 мг/куб. м (Одесса), 1,4 мг куб. м (Днипро) или 1,2 мг/куб. м (Полтава, Камянское и Кривой Рог).

Согласно приведенным данным, в период с 15 по 21 октября 2019 года в Киеве и Николаеве содержание окиси углерода не превышало 1,0 мг/куб. м, В Кременчуге – 0,9 мг/куб. м, а в остальных крупных городах – 0,8 мг/куб. м.

Как сообщалось, в последнее дни ряд СМИ распространили информацию о якобы существенном превышении ПДК окиси углерода на значительной территории Украины, в частности, в столице, и эта информация не была своевременно прокомментирована официальными органами.

По словам министра Оржеля, Минэкоэнерго будет работать над улучшением качества мониторинга состояния воздуха в Украине и скоростью информирования населения в случае критических ситуаций.

Ведомство указывает, что на данный момент наибольшая проблема мониторинга в устарелости оборудования и отсутствии финансирования сектора на протяжении прошлых лет. "Мы планируем создать онлайн систему мониторинга и своевременно реагировать на подобные ситуации", – отметило Минэкоэнерго.

Теги: #минэкоэнерго #загрязнение #экология
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