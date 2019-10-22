Страховщики non-life-участники проекта "Открытое страхование" за 8 мес. собрали 6,1 млрд грн платежей, выплатили 2,6 млрд грн

Страховые компании-члены Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), специализирующиеся на рисковом страховании и участвующие в проекте "Открытое страхование", в январе-августе 2019 года собрали валовые страховые платежи на сумму 6,1 млрд грн.

Как сообщается на сайте Лиги, в структуре валовых страховых премий наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как добровольное имущественное страхование – 3,063 млрд грн (50,0%) и добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) – 1,743 млрд грн (28,5%), негосударственное обязательное страхование - 999 млн грн (16,3%), добровольное страхование ответственности – 318,3 млн грн (5,2%).

При этом в августе объем поступлений страховых премий уменьшился на 18,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 695,5 млн грн.

Валовые страховые выплаты по итогам января-августа 2019 составили 2,6 млрд грн., В августе выплаты уменьшились на 20,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 248,1 млн грн.

По КАСКО валовые страховые премии участников проекта "Открытое страхование" по итогам января-августа-2019 составили 1,623 млрд грн, валовые страховые выплаты – 814,4 млн грн. Уровень страховых выплат составил 50,2%.

Средний ежемесячный темп прироста валовых страховых премий составил 4,9%, средний ежемесячный темп прироста валовых страховых выплат - 0,4%.

При этом в августе объем поступлений страховых премий снизился на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 216,9 млн грн, объем валовых страховых выплат - на 11,8%, до 92,1 млн грн. Уровень страховых выплат уменьшился на 1,6 п.п. - до 42,4%.

По добровольному медицинскому страхованию валовые страховые премии по итогам января-августа-2019 составили 128,560 млн грн, выплаты – 684,9 млн грн. Уровень страховых выплат составил 53,3%. Средний ежемесячный темп прироста валовых страховых премий составил 10,5%, валовых страховых выплат - 4%.

При этом в августе объем поступлений страховых премий снизился на 57,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 106,5 млн грн, валовых страховых выплат - на 27,1%, до 66,8 млн грн. Уровень страховых выплат вырос на 26,2 п.п. - до 62,7%.

Участие в проекте "Открытое страхование" для страховых компаний, осуществляющих страхование видов иных, чем страхование жизни, в январе-августе 2019 года приняли "Азинко", "Альянс", "Арсенал Страхование", "ВиДи-Страхование", "Евроинс Украина", "Интерэкспресс", "Интер-плюс", "Мотор-Гарант", "Нефтегазстрах", "Нико страхование", "ПЗУ Украина", "Провидна", "Просто-Страхование", "Раритет", "Теком", "Укрфинстрах", "Уника", "Ю.Эс.Ай".

Проект "Открытое страхование" основан ЛСОУ в 2008 году с целью улучшения стандартов раскрытия информации о деятельности участников страхового рынка, публичного объявления финансовых показателей, соблюдение политики прозрачной деятельности и доступности информации.