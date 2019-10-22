Сенатор Уоррен угрожает запретами для нефтесектора США, эксперты оценивают их потенциальные последствия - WSJ

Эксперты оценивают потенциальные последствия запрета на выделение новых участков федеральных земель в США под добычу ископаемого топлива, а также запрета на использование технологии гидроразрыва пласта (ГРП), ввести которые пригрозила американский сенатор Элизабет Уоррен - один из кандидатов от Демократической партии на участие в президентских выборах в США.

"В мой первый день на посту президента, я подпишу указ, который введет полный мораторий на предоставление новых участков для добычи ископаемого топлива", - написала Уоррен в своем микроблоге в Твиттер в начале сентября, отметив, что это касается как морских участков, так и федеральных земель.

"И я введу запрет на использование технологии гидроразрыва пласта - везде", - заявила она.

Введение запрета на использование технологии ГРП, которая используется нефтекомпаниями для добычи нефти и газа из сланцевых пород, потребует законодательных решений и вызовет серьезные протесты со стороны компаний, инвесторов и, вероятно, даже правительств ряда штатов, пишет The Wall Street Journal.

Вопрос о том, что будет, если Уоррен победит на выборах, "занимает много времени на наших встречах с клиентами", отмечает аналитик по нефтегазовому сектору Tudor, Pickering, Holt & Co. Джейк Робертс.

"Нас удивляет, что люди принимают эти угрозы всерьез", - сказал Робертс.

Согласно прогнозу Tudor Pickering, в случае запрета использования технологии ГРП, цены на природный газ в США подскочат до $9-15 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) по сравнению с $2,238 за 1 млн BTU в понедельник.

Стоимость нефти WTI, по оценкам Tudor Pickering, может вырасти с нынешних $53,5 до $80-85 за баррель, а в случае рыночных шоков будет подниматься до $150 за баррель.

Эксперты отмечают, что в случае реализации угроз Уоррен, многие нефтесервисные компании станут просто ненужными, операторы трубопроводов столкнутся с проблемами из-за недостаточного заполнения трубопроводов на фоне истощения действующих скважин.

В выигрыше окажутся канадские производители сланцевой нефти, а также крупные глобальные операторы, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., для которых повышение цен на нефть нивелирует потери по американским активам.

Представитель Уоррен Алексис Криг заявил, что целью озвученных сенатором инициатив является мотивирование инвесторов перекладывать деньги из нефтегазового бизнеса.

"Мы надеемся, что они отреагируют должным образом и переместят свои инвестиции в безуглеродные активы вместо того, чтобы продолжать загрязнять нашу планету", - отметил Криг.

Ааналитик Cowen Inc. Дэвид Декельбаум отмечает, что динамика котировок акций пяти американских компаний, имеющих крупные операции по добыче нефти и газа на федеральных землях, в том числе, Devon Energy Corp., Concho Resources Inc. и Occidental Petroleum Corp., примерно на 5% хуже по сравнению с компаниями, не фокусирующихся на таких операциях.

Серьезной реакции акций нефтекомпаний на заявление Уоррен не последовало, и эксперты объясняют это тем, что многие инвесторы ранее избавились от этих бумаг, посчитав их непривлекательными.

Акции более 40 американских компаний сферы разведки и добычи нефти потеряли не менее половины рыночной стоимости за последний год, пишет WSJ.